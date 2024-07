Burgemeester Velsen zet streep door maatregelen tegen drugsoorlog: "De rust is teruggekeerd"

U schrijft in uw brief: ‘De onrust in het drugscircuit is nog niet voorbij’, waar maakt u dat uit op?

"Dat krijg ik door van de politie en het Openbaar Ministerie. Ik kan ook niet uitsluiten dat er nog iets zal gebeuren. De drugswereld is natuurlijk altijd en per definitie onrustig."

Waar meet u samen met de politie en het OM dan aan af dat het veiligheidsrisicogebied en het cameratoezicht nu niet meer nodig zijn?

"Het is nu al een hele tijd rustig gebleven. Er zijn ook mensen opgepakt, die worden voorgeleid aan de rechter. Dus het is, om het zo te zeggen, wat schoner op straat.

Ik moet steeds kijken of een veiligheidsrisicogebied wel noodzakelijk en proportioneel is. Nu hebben we de conclusie getrokken: het zou nu buitenproportioneel zijn. We hebben inmiddels een wezenlijk andere situatie in IJmuiden dan een aantal maanden geleden."

In juni werd wel nog besloten het cameratoezicht te verlengen, waarom nu niet meer?

"Dat had met het EK voetbal te maken. We kregen van de politie signalen dat er onrust zou kunnen ontstaan, in ieder geval op de Lange Nieuwstraat (waar camera’s hingen, red.)."