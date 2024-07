Tien jaar na MH17-ramp herdenkt Maarten zijn vriend Pim: "Prettig om aan hem te denken"

Voor Gehem zit goede vriend en huisgenoot Pim nog altijd in zijn gedachten. "Als ik in de buurt ben dan fiets ik vaak expres nog even door die straat heen en kijk ik naar het appartement waar we samen woonden", beschrijft hij. "Dat is wel een bijzonder plekje."

Lezing

Pim de Kuijer was een politiek activist en lobbyist voor Stop Aids Now. Hij zette zich in voor mensenrechten, minderheden en democratisering. Om die lijn voort te zetten richtte zijn vriendengroep een stichting op waarmee ze jaarlijks de Pim de Kuijer-lezing organiseren, waar 'politiek geëngageerde wereldverbeteraars' spreken. En dus was er ook dit jaar een lezing, dit keer met Sasha Volgina, op 5 juli in De Balie.

"Zij is een Russische activiste die strijdt voor erkenning van mensen met hiv, iets dat in Rusland nog steeds niet het geval is", aldus Gehem, die mede-organisator van de lezingen is. "Ze vertelde haar levensverhaal en dat was buitengewoon ontroerend, want Pim streed ook voor goede zorg voor mensen met hiv."