Gemaal de Helsdeur houdt het water in de Noordkop lekker zoet

Afnemende wereldmacht

Begin 19e eeuw is Nederland weggezakt als grote zeevarende natie. Andere landen, zoals Engeland, nemen die positie over. Koning Willem I start allerlei projecten om ons land uit het slop te trekken. Het Noordhollandsch Kanaal is daar een sprekend voorbeeld van.

De functie van het kanaal was veelzijdig: het was goed voor de economie, doordat Amsterdam een kortere verbinding met zee kreeg dan over de Zuiderzee, maar het had ook militair belang. "Het was bij de invasie in 1799, door de Engelsen en de Russen, al gebleken dat Den Helder heel moeilijk te verdedigen was," legt Mart van de Wiel uit. Hij is historicus bij het Noord-Hollandsch Archief. "Willem I heeft veel gedaan voor het land."