Definitieve rentree bij Ajax: Bertrand Traoré keert transfervrij terug in Amsterdam

Na zijn vertrek uit Amsterdam speelde 'Bertje' voor Olympique Lyon, Aston Villa, Istanbul Basaksehir en het afgelopen halfjaar bij het Spaanse Villareal. Volgens technisch directeur Alex Kroes heeft Traoré bewust voor Ajax gekozen. "In de gesprekken bleek dat hij hongerig is om hier successen te behalen. Dat zijn spelers die wij zoeken. Daarnaast is Bertrand doelgericht, snel en op meerdere posities voorin inzetbaar. Ook is hij gezien zijn ervaring een welkome versterking van de selectie."

Tekst gaat verder onder de X-post.