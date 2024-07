Corine exposeert haar medailles van de Nijmeegse Vierdaagse: "Het is een hele eer"

Corine loopt al een tijd niet meer mee met de Nijmeegse Vierdaags. Vooral de hitte werd de 71-jarige teveel. "Toen corona de kop opstak, heb ik het opgegeven. Maar ik wandel nog elke zaterdag zo'n 25 kilometer hoor."

Ze liep de Vierdaagse 37 keer. "Al vanaf dat ik van de middelbare af kwam. Eerst altijd de veertig kilometer, later de dertig. En ik ben nooit uitgevallen." Na de laatste keer dat ze finishte, kreeg ze een gouden kruis. Het is haar pronkstuk, maar die ligt niet in de vitrine van het Kleinste Museum, dat in de gevel van het Kunst Centrum Haarlem aan de Gedempte Oudegracht zit.

Gouden kruis

"Nee, die heb ik hier bij me. Dat is me zo dierbaar. Ik draag 'm deze week wel. En het speldje van 35 heb ik ook op mijn borst. Want in mijn hart en gedachten ben ik wel in Nijmegen hoor, deze week."

De foto's van die keer dat ze samen met haar vriendin Greet Minke, die ondertussen overleden is, in 2008 een mooi jubileum deelde, zijn wel tentoon gesteld. "Greet liep 'm toen voor de zestigste keer, ik voor de dertigste keer."