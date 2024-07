Afhaaltoko Mei Mie verdwijnt na 28 jaar: "Onze ouders willen voor ons een beter leven"

"De oudste klanten kennen mij en mijn jongere broer nog wel. Als kleine kinderen gingen we al met onze ouders mee", zegt zij tegen mediapartner Streekstad Centraal.

Terwijl Poey rustig tekende, huiswerk maakte of met het keyboard speelde, vulden haar ouders hongerige magen uit heel het land met Chinees-Indische maaltijden en snacks. "NS-personeel uit Maastricht kwam bij ons langs. Zelfs als we op vakantie waren in het buitenland, werden we soms aangesproken door klanten."

Na bijna dertig jaar hart en ziel in de zaak te hebben gelegd, willen haar ouders daar nu graag de vruchten van plukken. "Mijn vader wordt bijna 75, dus hij is al een stuk langer doorgegaan. Het werk werd zwaarder voor hem, de beste man werkt veertien uur per dag."