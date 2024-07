IJmuiden heft veiligheidsrisicogebied en cameratoezicht op

Het veiligheidsrisicogebied loopt per 1 augustus af, dat schrijft de burgemeester in een brief aan de raad. Het cameratoezicht wordt vanaf vandaag opgeheven.

Op straat met een wapen

Op 22 januari dit jaar wees de burgemeester een groot deel van IJmuiden aan als veiligheidsrisicogebied. Een zware maatregel, schreef hij destijds in een brief aan de gemeenteraad. “Maar ik neem dit besluit omdat ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid en openbare orde in mijn stad. Ik tolereer niet dat mensen op straat rondlopen met een wapen.”

In de maanden daarvoor vonden er dertig geweldsincidenten met wapens of explosieven plaats. Veel geweld zou drugsgerelateerd zijn. Twee bendes zouden elkaar het leven in IJmuiden zuur maken.

In het afgelopen half jaar heeft de politie vijf preventieve fouilleeracties uitgevoerd in IJmuiden, zowel op vaste locaties als door de wijken bewegend. Tijdens deze acties werden 453 personen en 283 voertuigen gecontroleerd, waarbij 13 wapens en gevaarlijke voorwerpen in beslag werden genomen.

Geen nieuwe dreiging

Volgens de politie is er momenteel geen directe dreiging van nieuwe ernstige geweldsincidenten in IJmuiden. "Hoewel het nog steeds onrustig is binnen de IJmuidense drugswereld, is het in stand houden van het Veiligheidsrisicogebied en cameratoezicht naar mijn oordeel niet langer noodzakelijk en proportioneel om de openbare orde en veiligheid te handhaven", aldus Dales.

Dales benadrukt dat hij de situatie in IJmuiden scherp in de gaten houdt. "De onrust in het drugscircuit is nog niet voorbij", schrijft hij. "Mocht de situatie zich zo wijzigen dat opnieuw maatregelen nodig zijn om de openbare orde en veiligheid te beschermen, dan neem ik die."