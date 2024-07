Na dodelijke aanrijding wil buurt dat kruispunt veiliger wordt: 'Doe iets!'

"Zet een flitspaal neer of maak er een voorrangskruising van. Doe iets!" Het is een dringende oproep van omwonenden van het kruispunt in Sint Maarten waar afgelopen week een 37-jarige fietser is doodgereden. De klap was zo hard dat de man uit Warmenhuizen in een sloot belandde en ter plekke overleed. "Ze rijden hier zo hard, niet normaal."