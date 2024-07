Oude rot Remko Pasveer (40) plakt er nog een jaar aan vast bij Ajax

Vooral in zijn eerste seizoen maakte hij indruk als eerste doelman, vooral in de Champions League. Het leidde op 38-jarige leeftijd in 2022 zelfs nog tot twee wedstrijden voor het Nederlands elftal. Door de toenmalige bondscoach Louis van Gaal werd hij opgenomen in de WK-selectie in datzelfde jaar, maar keepte geen minuut op dat toernooi.

Géronimo Rulli werd in de winter van 2023 overgenomen en Pasveer raakte zijn plek onder de lat toen kwijt. Inmiddels is de 40-jarige derde doelman achter Rulli en Diant Ramaj. Purmerender Jay Gorter staat ook nog onder contract bij Ajax.