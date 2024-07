Opnieuw onrust in Kersenboogerd: jongen van 12 door groep in elkaar geslagen

Flink geschopt en geslagen

Zondagavond rond 19.00 uur werd een 12-jarige jongen uit de wijk opeens aangevallen. Hij kwam zijn jongere broertje halen, die op het plein aan het voetballen was. Toen hij bij een hekje aan een groepje van vier jongeren vroeg of hij er met zijn fiets langs mocht, werd hij in de bosjes geduwd en flink geschopt en geslagen. Of de daders ook verantwoordelijk zijn voor het in het water gooien van de kinderen, is niet bekend. Maar het zorgt wel opnieuw voor verontwaardiging in de wijk.

Het slachtoffer heeft last van zijn kaak en hoofdpijn. En dat terwijl er deze week uitvoeringen van de eindmusical op het programma staan. "Ik heb hem gisterochtend paracetamol gegeven, zodat hij toch mee kan doen", zegt zijn moeder, die erg is geschrokken. Ze heeft melding gemaakt bij de politie. "Dit kan zo niet doorgaan. Er moeten meer ogen in de wijk komen. Door politie, maar ook van ouders. Kinderen moeten hier toch gewoon veilig naar buiten kunnen om te spelen?"

Ze hoopt dat de ouders die in de wijk wonen extra alert worden. "Mijn zoon zit op boksen en heeft flink van zich afgebeten. Eén van de belagers had een bloedlip en een gescheurde jas. Dat moet toch opvallen?"

'Weer kippenvel'

Een raadslid van de gemeente Hoorn stond toevallig op dat moment op een vriendin te wachten en zag de mishandeling gebeuren. "Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk", zegt ze een dag later. "Dit geweld ken ik alleen van de televisie, maar niet in onze wijk. Ik kon niet goed zien wie de daders waren. Ze hadden allemaal zwarte kleding aan, maar ik zag wel een meisje met lang blond haar."

Ze heeft de politie ingelicht en gevraagd of er extra gesurveilleerd kan worden bij de Kers en de Moerbalk. En aangegeven dat de incidenten na schooltijd en aan het begin van de avond hebben plaatsgevonden.