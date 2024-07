Binnenkort reuring bij Fort Zuiderwijkermeer: vergunning 'Kaasfort' is binnen

Koelman is opgelucht dat het nu is gelukt met de vergunning. "Ik vind het nog moeilijk te bevatten na zeven jaar. Opgeven is niet echt iets voor mij, maar ik heb af en toe wel heel slecht geslapen. De coronajaren kwamen er ook nog tussen. Al met al is het nog een wonder dat we hier staan."

Komende maand vinden er al enige activiteiten plaats, Koelman mikt op september voor de opening. Het exacte moment moet nog worden bepaald in overleg met de eigenaar van het fort, Landschap Noord-Holland.