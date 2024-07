Hoe een documentaire over de bruine vloot bij toeval een andere wending kreeg

"Er zijn heel wat versies van het script gemaakt", vertelt Elias lachend. "Opeens werd het schip verkocht. Super voor ons verhaal, maar de film moest hoe dan ook wel op 10 juni klaar zijn. Al met al hebben we ontzettend geluk gehad met de planning. En dat het allemaal in ons maakproces plaatsvond."

En zo werd de documentaire die over de keuringen zou gaan uiteindelijk een verhaal met een nog diepere laag. "De keuringen spelen nog steeds een belangrijke rol. Maar het is misschien nog wel meer een film over dingen loslaten geworden."

Wennen aan het leven aan wal

Treffend is de scène als Elke in de tuin van hun nieuwe huis in Enkhuizen staat. Ze zijn dan net verhuisd. "Het is wel even wennen. Ik heb nu twee keer het gras gemaaid. Dat heb ik in mijn leven nog nooit gedaan." Vervolgens gaat haar blik naar de Zuidertoren. "Die speelt om het kwartier liedjes, dat klinkt wat vreemd. En ook 's nachts nog, dat is wel even wennen. Ik mis het water."

Toch is er ook opluchting dat het schip verkocht is. Len heeft het gehad met alle administratieve rompslomp en is moe, zo ziet Elke. Filmmaker Elias zegt daarover: "Ik heb na afloop nog gevraagd aan Len of hij het schip mist. Toen zei hij: 'Nee, ik vind het eigenlijk wel ontspannen zo'. Maar dat is ook wel kort daarna geweest. Want zoals hij zelf ook al zei moet het allemaal nog indalen."

Tekst gaat verder onder de foto.