Dode gevonden tijdens zoektocht naar vermiste man in Zwaagdijk

Omwonenden vertellen dat een man sinds zaterdagnacht spoorloos was verdwenen. Het gaat om een seizoensarbeider die vlak bij de plek woonde waar het slachtoffer gevonden is. Zondag hebben bekenden van het slachtoffer nog uitgebreid naar hem gezocht. Toen dat op niets uitliep, werd de politie ingeschakeld.

Politiehelikopter helpt bij zoektocht

Zoals vaker gebeurt bij vermissingen werd een politiehelikopter ingezet om het gebied rond Zwaagdijk uit te kammen. "Vanuit de lucht heb je meer overzicht", licht een woordvoerder toe. Het duurde niet lang voordat het slachtoffer werd gevonden vanochtend. De politie zette het terrein gelijk af en er kwam nog een ambulance, maar de man bleek al overleden.

De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Of het om een noodlottig ongeval gaat, een misdrijf of iets heel anders: de politie sluit niets uit. "Daar doen we nog onderzoek naar." Ook over de identiteit van het slachtoffer kan de woordvoerder nog niks zeggen. "Ik snap dat mensen gelijk denken dat het om de vermiste man gaat. Maar we moeten hem nog identificeren."