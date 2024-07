Gaat Alkmaar met sluiting bedreigde kerk Zuidschermer redden?

Volgens fractievoorzitter John van der Rhee van VVD is de sluiting van de kerk en de dorpshoreca een doodsteek voor het dorp. Toch zijn niet alle raadsleden enthousiast over het plan om de kerk te kopen. Fractievoorzitter Maaike Kardinaal van GroenLinks is bang dat het recht op eerste koop zorgt voor een prijsopdrijving. "Maar moeten we het daarom dan niet doen", vraagt Van der Rhee.

'Gaat om behoud'

Aan het college is gevraagd te onderzoeken of de gemeente voorrang kan krijgen bij de koop. Dat is niet direct de wens van wethouder Anjo van de Ven, die ook alternatieve oplossingen wil bekijken. "Het gaat om het behoud."

Horeca-eigenaar Marjolein de Reus houdt de ontwikkelingen in de gaten. "Laat ik dit zeggen. We hebben natuurlijk wel geïnvesteerd in de zaak. Bovendien vind ik het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met het dorp", reageert ze. "Voor veel mensen is dit een waardevol plein. Ik ben er natuurlijk voor dat er veel gebeurt in de kerk. Een mooi plan kan ik van harte toejuichen."