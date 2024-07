10 jaar cel en tbs voor IJmuidenaar die sekswerker gruwelijk vermoordde

Sasina werd drie dagen na haar dood als vermist opgegeven, nadat ze niet kwam opdagen bij een afspraak met haar zus in Oostenrijk. Het spoor leidde snel naar de IJmuidenaar. Zijn afspraak met Sasina stond gewoon in haar boeken. Bij hem thuis vond de politie de delen van Sasina's lichaam.

Haar vader kwam vorige maand speciaal vanuit Oekraïne naar Nederland voor de rechtszaak. "Arina was totaal hulpeloos en in zijn macht", zei hij. "Mijn kind voelde pijn en angst."

Tbs kan oneindig duren

De veroordeelde nam op geen enkel moment na de moord verantwoordelijkheid voor zijn daden: "Het is mij ook overkomen", zei hij tijdens een inleidende zitting tegen de rechters.

Aan een psychologisch onderzoek wilde hij nauwelijks meewerken. Wel werd in het onderzoek naar K. duidelijk dat hij vaak naar gewelddadige porno keek, een drankprobleem had en niet inziet hoe ernstig zijn misdaden zijn.

De gevangenisstraf van tien jaar is korter dan de vijftien jaar die justitie vorige maand eiste. De rechtbank verwacht namelijk dat de opvolgende tbs-behandeling met dwangverpleging heel lang kan gaan duren. In theorie kan dat na een zedenmisdrijf zelfs oneindig zijn: elke twee jaar moeten experts besluiten over verlenging van de straf.