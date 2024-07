Toch onderzoek naar minder auto's op de drukste weg van Eemnes: "Verkeer is gedrag"

Eemnes wil geen ingrijpende en dure maatregelen nemen om het verkeer weg te houden van de Laarderweg. Dat heeft de gemeenteraad duidelijk laten weten. Dat de gemeente nu toch gaat kijken naar mogelijkheden komt voort uit een bewonersbijeenkomst van begin april. Hier hebben de omwonenden nogmaals een beroep gedaan op het gemeentebestuur om het aantal verkeersbewegingen terug te dringen.

Utopie

Wat is mogelijk en wat is haalbaar? Die vragen zijn voorgelegd aan bureau Ontwerp en Verkeer. Afgelopen donderdag gaf Menno Bonestroo van dit bureau daar een presentatie over. Daarbij waarschuwde hij wel dat verkeer eigenlijk meer over gedrag gaat dan over het anders inrichten van een weg. "Het is een utopie om te denken dat al het verkeer niet harder meer dan 30 kilometer per uur gaat rijden", gaf hij de ongeveer zeventig aanwezigen in het Huis van Eemnes mee.

Opvallend was dat hij voorstander is van het weghalen van de bestaande drempels en plateaus. Op veel 30-kilometerwegen liggen juist verkeersdrempels om de snelheid eruit te halen, maar dat gaat op de Laarderweg volgens de deskundige juist voor andere problemen zorgen.

Scheuren

Zwaar verkeer zorgt met die drempel namelijk voor trillingen. Met de veelal oudere woningen aan de Laarderweg gaat dat scheuren opleveren en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Alle opties liggen nu op tafel. Als eerste mogen de Eemnessers zich uitlaten wat hun voorkeur heeft. Dat kunnen zij aangeven via een reactieformulier. Inwoners hebben tot en met 8 augustus de tijd om te reageren op de voorstellen.

Daarna gaan de ambtenaren met al deze input aan de slag. Dat leidt tot een zogeheten inspraaknotitie, die in september aan bod komt bij burgemeester en wethouders. In november is het woord hierover aan de politiek. Als alles volgens schema verloopt, dan kan het groot onderhoud aan de Laarderweg, inclusief snelheidsremmende maatregelen, na de zomer van 2025 van start gaan.