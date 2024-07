Minderjarige jongen slachtoffer van gewelddadige overval in parkeergarage Hoofddorp

"Het was 's middags en in een parkeergarage, dus er moet mensen wel iets zijn opgevallen", zegt een politiewoordvoerder. Het minderjarige slachtoffer werd door de drie jongens omsingeld en gedwongen zijn spullen af te staan. "Daarbij zijn tikken uitgedeeld."

Signalement onduidelijk

Het precieze signalement van de drie jongens is voor de politie nog niet helemaal duidelijk, daarom brengen ze daar nog niets over naar buiten. De hoop is dat getuigen zich zo snel mogelijk melden en daarom benadrukt de politie dat dashcambeelden ook kunnen helpen om de daders op te sporen.