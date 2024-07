Acht mannen aangehouden na mishandeling op station Den Helder Zuid

Op zondagmiddag krijgt de politie rond 13.30 uur een melding dat 'mensen met elkaar aan het vechten zijn' op het station van Den Helder Zuid. Binnen acht minuten is de politie ter plaatse en treft ze daar zo'n twintig personen aan. Eén man wordt mishandeld en loopt een hoofdwond op. De politie houdt acht mannen aan tussen de 18 en 20 jaar.

Volgens de politiewoordvoerder ging het om twee groepen mannen, waarvan de ene groep op station Den Helder Zuid een andere groep, die in de trein zat, stond op te wachten. Het is nog niet duidelijk of al deze mannen medeplichtig waren aan openlijke geweldpleging.

Hoewel er mishandeling plaatsvond door de mannen benadrukt de woordvoerder dat de acht mannen zijn aangehouden wegens verdenking op openlijke geweldpleging. "Als je met meerdere personen geweld pleegt kan je elkaar eventueel corrigeren op fout gedrag, als je dat niet doet ben je medeplichtig aan de daad."

De politie doet momenteel onderzoek naar de vechtpartij. De acht mannen zitten nog vast voor verhoor en het onderzoek.