Honkbalweek Haarlem slaat wereldwijd zijn slag: "Hier komt de absolute top"

De 31e editie van de Honkbalweek bevindt zich nog in het beginstadium. Toch zijn er tijdens de eerste dagen al veel toeschouwers te bewonderen: "We hebben in totaal tussen de 30 en 35.000 bezoekers. Ze komen echt overal vandaan. Van Amerika tot aan China", aldus de trotse voorzitter van de honkbalweek Peter van der Aart. "Hier spelen jonge jongens die in de Verenigde Staten binnen twee jaar op het allerhoogste niveau acteren."

Kippenvel

Nederland is denderend gestart aan het grote toernooi. De eerste drie wedstrijden leverden allemaal een zege op waardoor de Oranjeleeuwen zich hebben geplaatst voor de halve finales. Tijdens de meet en greet tussen fans en spelers blijkt hoe populair de internationals zijn. Horden supporters snellen naar hun helden voor een foto en handtekening. Één van die spelers is de geboren Haarlemmer en pitcher Lars Huijer : "Ik stond hier als kind vroeger ook tussen. Ik zong mee met André Hazes tijdens de achtste inning, nu sta ik op het veld, dat geeft wel iedere keer kippenvel."

Ook zijn collega Tom de Blok geniet met volle teugen van het toernooi: "Het is mooi dat je zoveel erkenning krijgt. Er zijn zoveel kinderen hier op af gekomen. En het geeft ons natuurlijk een boost", zo zegt de Amstelvener, die met Nederland hoopt de titel van 2022 te prolongeren: "We zijn goed op weg, we voelen ons hier thuis met de enorme steun van het publiek. Als we zo door blijven gaan komt het goed", besluit de Noord-Hollander.

De finale van de honkbalweek vindt plaats op vrijdag 19 juli.