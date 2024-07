Sven ontwierp het Hilversumse monument voor de slachtoffers van de MH17-ramp

Zonnebloemen beelden de Hilversumse slachtoffers van de MH17-ramp uit. In brons gevat staan ze in het Dudokpark, vlak naast het Raadhuis. Het monument is de plek waar de vijftien slachtoffer worden herdacht. Sven Lamme is de ontwerper van dit bijzondere werk, waar veel symboliek in verscholen zit.