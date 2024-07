Woning en restaurant vernietigd na brand Badhoevedorp: "Heel verdrietig"

Een Badhoevedorper die in de straat is geboren slaat het gebeuren gade. "Ik heb van alles hier in het pand zien zitten, het is volgens mij al een tijdje van dezelfde eigenaar. Het restaurant is ook nog niet zo oud, dus die zullen er flink mee zitten, dat de tent nu zo naar de knoppen is. Kijk hoeveel water ze nog uit dat gebouw staan te pompen."

Een andere buurtbewoner rijdt op zijn racefiets langs de plek des onheils. Het nieuws van de brand verspreidde zich al gauw door de buurt.

Heel verdrietig

"Gisteren zag ik rook boven de huizen uitkomen: Ik woon hier vlakbij, dus we hoorden al snel dat er wat ernstigs gaande was. Heel verdrietig voor de eigenaren hoor. Ik haal hier zelf vaak af, maar dat zal de komende tijd wel moeilijk worden, denk ik."

De brand is ontstaan op de eerste etage, maar de precieze oorzaak ervan is nog niet bekend.