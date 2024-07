Festivaldirecteur wil voor haar tiende Kwaku vooral mooi weer

Je zal weinig festivals vinden die wél blij zijn met regen, maar voor een festival dat letterlijk zomer in de naam heeft staan is het al helemaal funest. "Minder bezoekers is minder omzet, zo simpel is het", zegt Forster.

Ze weet waar ze het over heeft. Vorig jaar was het bijna ieder weekend dat Kwaku gehouden werd in het Nelseon Mandelapark ronduit prutsweer. 2019 was ook een kletsnatte zomer. En gisteren, de eerste dag van Kwaku 2024, was het wederom huilen geblazen. "Het zou aardig droog blijven maar er was geen peil op te trekken."

Perfect festivalweer

Maar vandaag is het 24 graden, met een paar wolken en een licht briesje. Gewapend met een pet, een zonnebril en een brede grijns loopt Forster over het festivalterrein. De poorten zijn net geopend en de eerste plukjes bezoekers strijken neer aan de tafels en lopen langs de tientallen kraampjes. Sinds 2013 staat ze aan het roer van Kwaku. Minus de twee geschrapte covid-edities maakt dat 2024 haar tiende keer is als festivaldirecteur.

Forster is trots op wat er in die periode is gedaan met het festival. "Samen met Vincent Soekra, Frank de Vries en Jacco van Sandijk hebben we het festival geprofessionaliseerd. Dat zie je aan de looppaden, met regen lopen bezoekers niet meer door de modder. De programmering is stevig. We hebben er echt een volwaardig festival van gemaakt."

Nieuwe generatie

Het einde, denkt Forster, is voor de huidige festivalleiding dichtbij. "Ik denk er wel eens aan om het stokje over te dragen. Ik denk dat we het volgend jaar nog doen, omdat het dan vijftig jaar Kwaku is. Dat willen we nog wel meemaken." Daarna zal een jongere generatie de boel gaan runnen. "Dat is ook altijd zo geweest in de Kwaku-traditie."

Maar eerst dit jaar maar eens tot een goed einde breien. De weersvoorspellingen zijn in elk geval goed. Niet dat Forster de vlag vroegtijdig zal uithangen. "Pas op de laatste dag van het laatste weekend gaat de champagne open."