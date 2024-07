Publiekslieveling Yukinari Sugawara verruilt AZ voor Premier League

Sugawara kwam in 2019 naar AZ, dat hem overnam van Nagoya Grampus. “Toen ik naar Nederland kwam sprak ik geen Engels en geen Nederlands. Ik deed vrolijke en gekke dingen met mijn lichaamstaal en dat bleek aan te slaan. Al snel werd ik als Japanese kid geaccepteerd", zegt de publiekslieveling op de website van AZ.

In Alkmaar werd hij snel een basisspeler. Als rechtsback speelde hij in vijf jaar tijd liefst 50 Europese wedstrijden. Daarmee was recordhouder bij AZ. “Het is onmogelijk om één bijzondere wedstrijd eruit te pikken, want ik heb zoveel mooie wedstrijden mogen spelen voor deze fantastische club."

Bij AZ had Sugawara nog een contract voor één jaar. De Alkmaarse club heeft niet bekend gemaakt voor hoeveel geld hij verkocht is aan de Engelse club.