Waarom ligt het strand bij Egmond vol met inktvisgeraamtes?

Netty en Dick Nieuwenhuizen uit Kortenhoef lopen over het strand van Egmond en hebben handenvol geraamtes van de zeekat bij elkaar verzameld. Veel moeite hoeven ze daar niet voor te doen, want de geraamtes spoelen vandaag met veel tegelijk aan op het strand.

Het zijn de geraamtes van de zeekat, een inktvissoort die ook in de Noordzee en de Waddenzee leven. "Dode zeekatten zelf vind je zelden op het strand", vertelt Pierre Bonnet over het dier. "Het zijn weekdieren en die rotten heel snel. Wat overblijft is het rugschild. De geraamtes, zitten vol met lucht, dus als het vlees eraf is gaan ze snel drijven en spoelen ze aan."

Bonnet vertelt dat de inktvissen in mei paren. "In de Oosterschelde paren ze volop en ook in de Waddenzee worden eieren gevonden. Het vrouwtje zet de eieren af tegen netten of een pier. Een aantal dagen later gaat ze dood omdat dit zoveel van haar heeft gevraagd." De zeekat is dan meestal 1 jaar oud, in sommige gevallen 2 jaar oud. Het duurt dan nog even voordat het geraamte aanspoelt, omdat eerst al het vlees eraf moet zijn.

