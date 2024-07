Eerste Gooise ponyspektakel succes, ondanks regenachtig weer

Een geslaagde dag, aldus de jonge organisatoren van het allereerste ponyspektakel in Blaricum. De kinderen, allemaal tussen de 11 en 14 jaar, kwamen enkele maanden geleden met het idee om een pony-evenement te organiseren in het dorp omdat er voor jonge paardenliefhebbers nog weinig te doen was.

Zaterdag was de eerste editie van het feest. Hoewel de regen af en toe met bakken uit de lucht kwam, leken alle kinderen het erg naar hun zin te hebben. "Het is natuurlijk vervelend dat het weer niet helemaal meezat, maar gelukkig was er ook nog veel in de tent te doen. Zoals hoefijzers schilderen of grabbelen in de grabbelton", zegt één van de organisatoren.

Tussen de buien door konden de kinderen vanaf 4 jaar rijden op hun pony. Ze werden op hun techniek beoordeeld door een echte jury en mochten aan het eind van de dag als prijs een rozet ophalen.

Ook de piepjonge Vajèn en haar nichtje Jomi deden mee. Hoe zij zich voorbereidden op het spektakel, zie je hier: