Kinderen uit Zaanstreek-Waterland tóch op vakantie door groep vrijwilligers

Tijdens de vakantie gaan er veel vrijwilligers mee en zijn er allerlei activiteiten, waarbij er geregeld mensen uit allerlei vakgebieden langskomen. Het leidt tot enthousiaste reacties bij de kinderen, zegt Suze. "Dat hoor je wel als de kinderen de bus uitkomen. 'Dit was de vakantie van m'n leven', of 'Volgend jaar weer!' Dat is onvoorstelbaar, daar doe je het voor."

Het enige nadeel: de muggen

Wesley van 10 jaar oud is al een keer eerder meegegaan en kijkt nu weer uit naar de volgende vakantie. "Het was echt heel leuk. Een beetje UNO spelen, zwemmen... het leukste was het afleggen van een parcours in de modder."

Zijn moeder is blij voor hem dat hij weer meegaat. "Hij was heel blij de vorige keer, hij vond het erg leuk. Toen ik hem vroeg of hij dit jaar weer wilde was het antwoord direct 'ja'." Het enige nadeel volgens Wesley: "De muggen!" Er gaat dus wel wat insectenspray mee in de bagage.

