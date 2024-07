Man (41) aangehouden na autobrand in Haarlem

Even later, rond 5.15 uur, stond ook aan de Piet Mondriaanstraat een auto in brand. De schade zit vooral aan de voorkant van de auto. "Er wordt sporenonderzoek gedaan", laat de woordvoerder van de politie weten. "Ook wordt er vandaag buurtonderzoek gedaan." Er is vermoeden van brandstichting en de politie is op zoek naar getuigen. Er is nog niemand aangehouden.

Veel autobranden

De afgelopen tijd zijn er veel auto's uitgebrand in Haarlem. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte gelinkt kan worden aan deze autobranden. De recherche gaf eerder aan te onderzoeken of er een verband is tussen de autobranden. De politie houdt in de meeste gevallen rekening met opzet. Dat is soms moeilijk te bewijzen, omdat door de brand en het blussen veel sporen verloren gaan.