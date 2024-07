Amstelveense wijk zoekt verbinding: bewoners organiseren multicultureel wijkfeest

Dus heeft Lutz met een aantal andere bewoners van Keizer Karelpark op een grasveld in de wijk een wijkfeest uit de grond gestampt. "Zo kan iedereen bij elkaar komen en buren leren kennen." De diversiteit van de wijk staat tijdens het feest centraal. Daarom zijn er naast muziek kraampjes met eten verschillende landen en kun je bijvoorbeeld henna laten zetten.

Als verslaggever Celine Sulsters de uit China afkomstige Arlene Hu aanspreekt stopt ze net een dumpling in haar mond. "Deze komen oorspronkelijk uit China vertelt ze." De wijkbewoonster gaat zeker ook de andere kraampjes langs, want ze wil graag meer leren over andere culturen.

"Anderen kunnen ons laten zien wat voor gerechten zij maken en welke activiteiten zij doen." Het feit dat Arlene geen Nederlands spreekt en Engels niet haar moedertaal is, maakt het leggen van contact soms moeilijk, legt ze uit. "Maar dit is een mooie kans om elkaar beter te leren kennen en uiteindelijk diepere gesprekken te kunnen voeren."

'Verbindende sfeer'

De Indiase Kanupriye Ahuja Mehta is met haar hele gezin naar het wijkfeest gekomen. Ook haar ouders die over zijn gekomen uit India zijn mee. "Ik zie mensen uit verschillende culturen en landen. Mijn ouders uit India zijn hier en zij vinden het ook heel leuk. Er heerst een fijne verbindende sfeer", vertelt ze enthousiast.

De uit Nederland afkomstige Sheila Wouters laat henna zetten. "Het is prachtig", vindt ze. Volgens de bewoonster is een wijkfeest echt wat de wijk nodig had. "Dit is toch geweldig om de buurt weer samen te brengen."

Lutz hoopt stiekem dat het succes van het wijkfeest de gemeente aan het denken zet om misschien tóch een wijkcentrum in Keizer Karelpark te realiseren. "Misschien geeft dit een impuls om het weer op te pakken, wie weet."