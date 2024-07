Samenvatting: Correia ziet Telstar tegen Quick Boys wel groeien, maar niet winnen

De wedstrijd tegen de opponent uit Katwijk was het slotstuk van een geslaagde open dag van De Witte Leeuwen. De hoofdtribune was daarom goed gevuld en het toegestroomde publiek werd al heel snel verwend. Youssef El Kachati, die nota bene vorig jaar werd overgenomen van Quick Boys, schoot in openingsminuten met een vlammend afstandsschot de prachtige 1-0 in de touwen.

Telstar was gedurende de eerste helft de betere ploeg, maar moest met enige regelmaat opletten op spits Milan Zonneveld van Quick Boys. De Beverwijker in Katwijkse dienst zorgde voor de nodige problemen bij het centrale trio achterin van Telstar. Toch was het de thuisploeg die vlak voor rust nog een keer wist te scoren. Cain Seedorf was attent bij een rebound na opnieuw een krachtig afstandsschot van El Kachati: 2-0.