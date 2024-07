Plichtmatig Ajax verslaat Rangers FC nipt bij terugkeer Berghuis

Zo vol met kansen als de eerste helft was, zo saai was het na de rust. Lange tijd vielen er geen kansen te noteren en liet Ajax de touwtjes vieren. Farioli had beloofd dat Steven Berghuis een halfuur zou spelen en die belofte wisselde hij in. Berghuis kreeg vlak voor het einde van de wedstrijd een grote kans, maar Liam Kelly tikte zijn inzet over. Daarvoor had Diant Ramaj Ajax tweemaal goed op de been gehouden.

Eerst lanceerde Jordan Henderson tegenstander Scott Wright met een slechte terugspeelbal en kon Ramaj keren. Even later werd Wright ook gevaarlijk, maar opnieuw hetzelfde recept: redding Ramaj. Het bleef dus 2-1, maar Julian Rijkhoff had twee levensgrote kansen (kopbal en schot op de lat). De spits staat nog op nul treffers deze voorbereiding, net als Chuba Akpom. Ajax gaat vanaf maandag op trainingskamp naar de Wageningse Berg.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch (Gaaei/61), Medic (Gooijer/67), Baas (Janse/67), Wijndal (Hato/67); Henderson (Mannsverk/67), Taylor (Tahirovic/67), Van den Boomen (Berghuis/61); Rasmussen (Forbs/67), Akpom (Rijkhoff/67), Fitz-Jim (Banel/46)