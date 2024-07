Nieuw bijenparadijs in Haarlemse Kweektuin tijdens Open Imkerijdagen

Petra en Lisa werken bij de Kweektuin. Lisa bouwde de nieuwe bijenkas samen met een collega: "Het is vandaag een leuk momentje, dat je het nu echt in actie kunt zien. Mijn collega Joost heeft het allemaal ontworpen, dat ging heel organisch. We hebben het samen gebouwd met allemaal natuurlijke materialen."

Bijenburcht en insectenhotel

Petra vult aan: "We zijn er trots op. Als je er goed naar kijkt, lijkt het ontwerp ook wel een beetje op een bij. We hebben ook een insectenhotel, dat helemaal gebouwd is van stenen die overbleven van een tegelwipactie. En die hoop zand daar is een bijenburcht voor wilde bijen. Die bestuiven de bloemen hier in de Kweektuin, de honingbijen van de imker vliegen veel verder voor hun voedsel."

Imker Lemmers: "Mensen hangen wel massaal van die bijenhotels aan de muur, maar zeventig procent van de wilde bijen leeft in de grond. Honingbijen en wilde bijen beconcurreren elkaar niet echt. Hier in de buurt is genoeg groen, dus dat is geen probleem."

