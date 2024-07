AZ legt Excelsior op de pijnbank in eenzijdig oefenduel; nog geen minuten voor Parrott

AZ-fans keken reikhalzend uit naar de wedstrijd tegen Excelsior wegens de mogelijke eerste minuten van Troy Parrott. De 22-jarige Ier werd eerder op de dag gepresenteerd, maar het oefenduel kwam te vroeg. Toch zal Parrott blij zijn met wat hij zag van zijn nieuwe ploeggenoten. Wat heet: binnen 39 seconden lag de bal al in het netje. Sven Mijnans gaf de bal af op Ibrahim Sadiq en hij schoot gemakkelijk raak: 1-0.

De Alkmaarders namen geen gas terug en breidde de score binnen een halfuur uit naar 3-0. Eerst werd David Møller Wolfe gevloerd in de zestien en bleek Myron van Brederode koel vanaf de strafschopstip. Vervolgens ging een vrije trap van Peer Koopmeiners via doelman Pascal Kuiper in het doel. Tussendoor kopte Alexandre Penetra net over en kon Van Brederode niet zijn tweede maken. Ernest Poku zorgde voor het slotakkoord in de eerste helft: 4-0.

Tekst gaat verder onder de X-post.