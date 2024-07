File en vertraging rondom Amsterdam vanwege deels afgesloten A10

De binnenring van de A10-Zuid (richting de A4 en Schiphol) is sinds gisteravond afgesloten vanwege werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid (project Zuidasdok). Verkeer vanaf de A1 en A2 wordt omgeleid via de A9 en de A4. Ook de binnenring van de A10-Oost ter hoogte van Watergraafsmeer is dicht.