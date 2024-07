Haarlemmermeer wil bijstandsgerechtigden inzetten als afvalboa's tegen 'afvalaso's'

"Ik denk dat mensen nog even moeten wennen. Ik hoop dat het beter wordt, want het is vlak bij het water, en niemand wil ongedierte", zei een woordvoerder van Meerlanden toen tegen NH.

Dat ongedierte is ook waar Achterbergh-Copier zich zorgen over maakt. "Als vogels die zakken opentrekken, komt al dat afval op straat." Hij erkent dat het niet overal gebeurt. "Er is een aantal hotspots, maar er zijn te weinig boa's om daarop te handhaven."

'Belangrijke ervaring opdoen'

De raadsleden stellen daarom voor om Haarlemmermeerders met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te geven om zich op te leiden tot boa. "Een samenwerking met het werkgeverspunt (WSP) ervoor kan zorgen dat circa 4-6 uitkeringsgerechtigden (met behoud van uitkering) worden opgeleid en belangrijke ervaring kunnen opdoen", schetsen ze in hun motie.

Het is geen onbekend terrein, benadrukt het VVD-raadslid in gesprek met NH. "Dit hebben we tijdens de coronaperiode ook gedaan. In totaal zijn er toen zestien boa's vanuit een uitkering begonnen." Volgens Achterbergh-Copier werken er inmiddels nog drie boa's voor de gemeente Haarlemmermeer.

Hij benadrukt dat er voor het project vooral mensen moeten worden aangetrokken die recent een bijstandsuitkering hebben gekregen. "Die zijn nog gemotiveerd om te werken, bij mensen die al een paar jaar een uitkering hebben, is die motivatie vaker verdwenen."

Makkelijker handhaven op 'afvalaso's'

Met die vier à zes extra boa's in opleiding, wordt het makkelijker om te handhaven op 'afvalaso's', benadrukt het VVD-raadslid. Afvalaso's op heterdaad betrappen, zal lastig blijven. "Maar zij kunnen in vuilniszakken op zoek gaan naar adresgegevens", licht hij toe. Hij erkent dat het met grofvuil, zoals witgoed, lastiger is omdat daar meestal geen adresgegevens op staan. "Maar wel een serienummer."

Toch ligt het niet voor de hand dat de daders hoge boetes zullen krijgen, zoals in Enschede. Naar Singaporees voorbeeld stemde de gemeenteraad daar eerder dit jaar met boetes tot wel duizend euro voor het dumpen van afval.

"Hoge boetes zijn niet per se de meest effectieve aanpak", zei de gemeente naar aanleiding van stankoverlast bergen afval in de wijk Overbos. "Bij een overgang naar een nieuwe situatie is het allereerst belangrijk om iedereen te betrekken en goed te informeren over de juiste manier van afval aanbieden."