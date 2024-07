AZ hengelt Parrott binnen als opvolger van Pavlidis en verbreekt transferrecord

AZ heeft niks bekendgemaakt over een transfersom, maar volgens verschillende media zou het gaan om acht miljoen euro. In dat geval zou het om een recordtransfer gaan. De duurste aankoop tot nu toe was Mounir El Hamdaoui in 2007 (voor 7 miljoen euro).

Parrott speelde al 23 interlands voor Ierland en maakte daarin 5 goals. De spits over zijn overstap: "Ik denk dat AZ voor mij de perfecte club is om de volgende stappen in mijn ontwikkeling te zetten. Het helpt voor mij dat ik vorig seizoen al in Nederland speelde en dus gewend ben aan de competitie en het leven hier. Kortom, ik ben heel erg blij om hier te zijn en kan niet wachten om de supporters in het stadion te ontmoeten."

