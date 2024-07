Queer Amsterdam maakt excuses na ophef weren Israëlische vlaggen

Ophef vanuit de politiek

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants sprak al snel van Jodenhaat. "Ongelofelijk hoe openlijk antisemitisme kan zijn", schreef hij. Hij noemde het besluit 'schandalig en onacceptabel.' Gisteren liet hij weten naar aanleiding van de oproep om de vlaggen te weren raadsvragen te stellen.

Niet snel daarna kwam burgemeester Femke Halsema met de reactie het eveneens 'onacceptabel' te vinden. Daarnaast mag, volgens Halsema, een organisatie van een manifestatie deelnemers niet verbieden om zich te uiten. "Vrijheid van demonstreren geeft geen recht op het opleggen van censuur aan demonstranten. Een organisatie mag mensen die willen meelopen dus niet verbieden om zich te uiten."

'No Israeli flags allowed' was "verwarrend"

Peter de Ruijter van de organisatie maakt middels een gestuurde brief excuses en wil alle verwarring uit de wereld helpen. Het eerder gestuurde statement over de Israëlische vlaggen "heeft voor begrijpelijke opschudding gezorgd."

"We begrijpen dat onze formulering wellicht verwarrend is, omdat er geen context werd geboden. Dat hebben we gemist en is een menselijke fout. We willen ons oprecht verontschuldigen voor de verwarring, vooral als er leden binnen onze gemeenschap zijn die het gevoel hebben dat ze niet welkom zijn."

Volgens De Ruijter was de zin 'note: no Israeli flags allowed' vooral bedoeld om het standpunt van Queer Amsterdam ten opzichte van "de zionistische praktijken kenbaar te maken, die hebben geleid tot de huidige onderdrukking van het Palestijnse volk". "Wij willen een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en vrij kan liefhebben en leven."

Nog altijd onduidelijkheid

Of de excuses inhoudt dat Israëlische vlaggen straks wel welkom zijn, doet de organisatie geen mededeling. Vragen hierover kunnen niet worden gesteld. "Wij onthouden ons verder van commentaar en richten ons, zoals u zult begrijpen, liever op de organisatie van de Queer Amsterdam maand."