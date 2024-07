Samenvatting: tandem Mühren-Veerman op schot in ruime oefenzege FC Volendam

FC Volendam kreeg in de eerste helft tegen Noordwijk, dat uitkomt in de tweede divisie, volop kansen. Na ongeveer een half uur spelen was het eindelijk raak, al werd FC Volendam door de bezoekers wel in het zadel geholpen. Mühren strafte een fout in de opbouw genadeloos af: 1-0.

Niet veel later was het de beurt aan zijn dorpsgenoot en aanvalspartner. Veerman, die vorig jaar topscorer werd van de eerste divisie met 23 doelpunten, maakte met een fraaie volley zijn eerste goal deze voorbereiding. Niet veel later maakte Veerman na opnieuw slordig opbouwen van Noordwijk zijn tweede en zorgde zo voor de 3-0 ruststand.