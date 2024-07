Nieuwe bestuursvoorzitter UvA Edith Hooge: "De aangekondigde bezuinigingen zijn ongekend"

In mei dit jaar braken er felle protesten uit op de UvA campus Roeterseiland. Demonstranten, onder wie studenten en medewerkers blokkeerden de toegang en bezetten de campus. Er werden forse vernielingen aangericht. De demonstranten eisten dat de UvA de samenwerking met Israëlische instellingen verbreekt vanwege de oorlog in Gaza. Kort na het aantreden van Hooge breken er opnieuw protesten uit. Nu op de campus op het Science Park. De rust keert uiteindelijk terug, maar het UvA bestuur willigt de eis van de demonstranten niet in.

Hooge: "Wat we hebben, is een soort kader met welke universiteiten werken we samen over de hele wereld. Nu gaan we daar specifieker kijken naar instellingen in conflictgebieden of waar mensenrechtenschendingen zijn. We gaan dat kader aanpassen en preciezer kijken naar onze samenwerkingen."