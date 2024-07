Burgemeester sluit beschoten woning in 's-Graveland

Rond 3.00 's nachts hoorde een buurtbewoner enkele harde knallen. Toen de bewoner poolshoogte nam werden er een aantal hulzen gevonden, waarna de politie is gebeld. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie roept getuigen of mensen die iets gehoord hebben op om zich te melden. Er raakte niemand gewond bij de beschieting.

De woning wordt in eerste instantie voor twee weken gesloten. In deze tijd zal de burgemeester bepalen of de woning voor een langere periode gesloten moet blijven. Het besluit is genomen in het belang van de openbare orde en veiligheid voor de buurt.