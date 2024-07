Weggeknipte fietsen ingezet als lokfiets bij Johan Cruijff Arena

Opvallend is dat een van de fietsen recent ergens is weggeknipt: afgelopen 12 juni. Volgens de gemeente is dit een verwaarloosde fiets die niet is opgehaald. Als de gemeente er zo een tegenkomt, krijgt de fiets een label met een datum. De eigenaar heeft vanaf dan twee weken de tijd om hem op te halen of op te knappen, voordat de fiets naar de sloop gaat.