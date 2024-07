HvA-gebouw waar gevelplaat naar beneden kwam blijft volgende week dicht

De reden dat de locatie ook volgende week nog dicht is, is dat het onderzoek naar het incident langer duurt dan verwacht. Daardoor is de oorzaak nog niet bekend en weet de HvA ook nog niet welke maatregelen er moeten worden genomen. "Het risico is te groot om het gebouw en de omgeving eerder vrij te geven", aldus de hogeschool.

Doordat het Jakoba Mulderhuis volgende week al gesloten is, is het gebouw een week eerder dan gepland dicht voor de zomerperiode. Geplande activiteiten zijn overgezet naar andere HvA-locaties. De HvA streeft ernaar dat het gebouw aan het begin van het nieuwe studiejaar weer open is.