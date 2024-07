Boswachters Robbenoordbos waarschuwen voor tekenpiek door nat weer: "Blijf op de paden"

Folkertsma wijt de tekenpiek aan de zachte winter. "Als het goed vriest, gaan eitjes of nimfen dood, maar die zijn blijven leven, dus er zijn al heel veel teken die de winter hebben overleefd. En daar komt nu dan nog bij dat teken ook van nattigheid houden. En het is ook heel nat geweest en het ziet er ook naar uit dat er nog wel meer nattigheid gaat komen."

Daar komt nog bij dat Nederland ieder jaar te maken heeft met een tekenpiek in juni en juli.

Gevaarlijk

Niet alleen het aantal teken neemt toe, volgens Folkertsma, ook het aantal tekenbeten. En dat is gevaarlijk. "Veel mensen weten dat je een tekenbeet in de gaten moet houden, omdat je er bijvoorbeeld Lyme van kunt krijgen. En als je bijvoorbeeld rode kringen op je huid krijgt, kan je ingrijpen."

"Maar wat veel mensen niet weten, is dat je ook Lyme kunt hebben zonder die kringen te zien. Dan krijg je bijvoorbeeld een lange tijd later ineens spierpijn zonder te sporten, dus het gevaarlijke is juist dat je het vaak niet doorhebt dat je de ziekte bij je draagt."

Hoe voorkom je tekenbeten?

Vermijd het hoge gras en zorg dat je op de paden blijft, dat is de makkelijkste manier om de kans op beten te verkleinen. "Doe verder een lange broek aan, en doe die broek in je sokken", adviseert de boswachter. En spray jezelf in met deet. "Dan kan je redelijk veilig op pad."