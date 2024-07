Einde van een tijdperk: 'Mister Mammoet' verhuist 20.000 botten van woning naar museum

"Ik heb over de hele wereld opgravingen mogen doen, heb aan documentaires van de Discovery Channel kunnen werken en ben tientallen keren met vissersboten de Noordzee opgegaan om te zoeken naar resten", vertelt Dick vanuit zijn zitkamerstoel, ingeklemd tussen versteende fossielen en een schaalmodel van een Zuidelijke Mammoet.

Door de jaren heen bouwde de geboren Achterhoeker een collectie op van 50.000 objecten, waarvan bijna de helft in zijn huis lag. En belangrijker, hij werd wereldwijd een gerespecteerd figuur in het vakgebied. Dick claimt dat de BBC hem 'Sir Mammoth' doopte nadat ze hadden gehoord over zijn koninklijke onderscheiding. In Nederland werd daar al snel 'Mister Mammoet' van gemaakt.

20.000 botten in een verhuiswagen

Dicks verzameling heeft ondanks zijn gigantische omvang nooit een belemmering gevormd in het dagelijks leven, maar toch besloot hij de hele collectie (plus de inhoud van een opslagloods op Urk) te verhuizen naar het museum Historyland in Hellevoetsluis.

In twee dagen verhuisde Dick afgelopen week alle 20.000 botten en fossiele resten uit zijn huis naar de nieuwe ruimte in Zuid-Holland. Dat ging allemaal vlekkeloos, en het museum is dolblij met zijn definitieve komst. Dat vertelt eigenaar en goede vriend Arie van den Ban: "Dick is een gerespecteerd wetenschapper met een van de grootste privécollecties van de wereld in zijn soort. Dat hij dat alles bij ons onder wil brengen is geweldig."