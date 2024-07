Andijk maakt zich ondanks vele regen klaar voor bomvol festivalweekend

Ondanks de iets andere opzet in de line-up is de afsluiter bij de 'Avond van Andijk' de laatste jaren altijd dezelfde. Als 'The Locals' bundelen diverse artiesten uit Andijk en omliggende plaatsen zich om iedereen te vermaken met een gevarieerde set. Hoewel de muzikanten vrijwel ieder jaar hetzelfde zijn, is hun set dat allerminst. Ieder jaar behandelen zij een ander thema of decennium in de anderhalf uur die zij spelen.