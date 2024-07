Raam en kozijn Hoofddorps huis beschadigd bij explosie, politie zoekt getuigen

Dat gebeurde rond 18.15 uur. De explosie is volgens de politie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De ruit is gesneuveld en op het kozijn zijn brandsporen te zien. Voor het betreffende kozijn is inmiddels een plank bevestigd.

Op het moment van de explosie was een bewoner thuis, maar die is ongedeerd gebleven. Over een motief is nog niets bekend, maar de politie doet sporen- en buurtonderzoek. Dat heeft vooralsnog geen verdachten opgeleverd, laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten.