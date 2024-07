Buren eisen dat burgemeester maatregelen neemt na derde explosie bij Uithoorns huis

Volgens de man is het na drie explosies hoog tijd voor cameratoezicht en hij hoopt dan ook dat de burgemeester daar in meegaat. Heiliegers woordvoerder liet eerder vandaag aan NH weten dat hij nog niet van plan is om maatregelen te nemen, maar dat de gemeente wel in gesprek is met de politie.

Motief onduidelijk

Niet alle buren maken zich grote zorgen. Een andere buurman vertelt vannacht gewoon door de knal heen te zijn geslapen. "Het is wel een beetje eng, maar ik heb vertrouwen in de politie", zegt hij.

De buren tasten in het duister over het antwoord op de vraag waarom de woning al drie keer doelwit is geweest. Een buurvrouw die iets verderop woont, vertelde eerder aan NH dat de terreur haar verbaast: "Het is echt een superrustige nieuwbouwwijk, er gebeurt hier nooit wat." De bewoonster van de getroffen woning was vanmiddag nog erg aangeslagen en wilde geen reactie geven.

De politie houdt rekening met eventuele (criminele) conflicten en vraagt mensen met meer informatie zich te melden.