Buurman en beste vriend in tranen om uitgebrande schuur vol oldtimers

De brand ontstond kort voor 11.30 uur vanmiddag. De eigenaar van de loods was bezig met laswerkzaamheden aan een van de auto's toen daarbij brand ontstond. De eigenaar heeft nog geprobeerd om het vuur te blussen, maar het was al te laat. De vlammen grepen razendsnel om zich heen en legde de schuur, gevuld met oude Citroen 2CV's (ook wel bekend als 'Eendjes') en een aantal oude motoren, volledig in de as.

Drama

Buurman en beste vriend van de eigenaar Ton Haakman zag het drama voor zijn ogen gebeuren. "Z'n hele levenswerk staat erin. Al z'n eenden, motors en andere spulletjes." Alles is vergaan, zegt hij. "Het allerergste is de auto van zijn vader, die stond er ook in", aldus Ton, die het even te kwaad krijgt. "Die is ook weg."

De eigenaar is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het nu met hem is, maar hij is kapot van de gebeurtenissen, aldus beste vriend Ton. "Ik hoop dat het goed komt met hem. Maar dit doet pijn, voor mij ook."

Ontruimd

De brandweer laat de schuur gecontroleerd uitbranden. Door de regen en de inzet van de brandweer is het vuur niet overgeslagen naar andere gebouwen. Wel werden de woning van de eigenaar en een naastgelegen huis ontruimd.