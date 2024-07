Berkhout luidt de noodklok: dorp moet verkeersveiliger (en dat gaat nu ook gebeuren)

Voorbijrijdende auto’s, bussen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en fietsers. Het is druk op de lange weg die dwars door het lintdorp loopt, waar ze zich ook langs geparkeerde auto's moeten manoeuvreren. "De helft van het verkeer door Berkhout is doorgaand verkeer. 's Ochtends rijden er 700 auto's, voornamelijk richting Heerhugowaard en 's middags weer terug. En dat terwijl Berkhout een belangrijke fietsroute is voor schoolgaande kinderen. Die rijden dus precies tegen dit autoverkeer in. Ook rijdt er veel zwaar verkeer door het dorp", somt Paul Siegers van actiegroep ‘Berkhout Veilig’ op.

Berkhout is een oud dorp met zo'n 2.600 inwoners. De weg door het dorp is smal en huizen staan dicht tegen de straat. "Met de veelal oude bebouwing in het dorp geeft dit veel overlast en schade aan de huizen."

En er wordt veel te hard gereden, benadrukt Siegers, met alle gevolgen van dien. "Het is meerdere keren verkeerd afgelopen. Zo'n twee jaar geleden is een meisje op het Westeinde onder de bus gekomen, met blijvende invaliditeit tot gevolg. Ook rijden er regelmatig fietsers of bromfietsers tegen geparkeerde auto's aan en zijn er op het Oosteinde in de afgelopen vijf jaar twee dodelijke ongelukken gebeurd."

Gemeente deelt zorgen

Jarenlang proberen de inwoners van Berkhout iets te doen aan de veel te drukke weg door het dorp. Daar lijkt nu verandering in te komen. Ook bij de gemeente zien ze de noodzaak om de weg anders in te richten. Vorig jaar heeft de gemeente de situatie in het dorp in beeld gebracht. Daaruit zijn een aantal maatregelen voortgekomen om de verkeersveiligheid te verbeteren, aldus verantwoordelijk wethouder Bart Krijnen, die de zorgen met het dorp deelt.

"De gereden snelheid is over het gehele dorpslint te hoog. Het mengen van het verkeer zoals fietsers, motorvoertuigen, lijnbus, geparkeerde auto’s, vracht- en landbouwverkeer zorgen daarbij voor onveilige situaties." Intussen ligt er een plan op tafel dat het dorp veiliger moet maken. De gemeente wil Berkhout onder meer inrichten als een dertigkilometerzone. Ook moeten er nieuwe parkeervakken komen, zodat de auto's niet meer langs de weg hoeven te staan.

Geen oplossing voor zwaar verkeer

De gemeenteraad moet vanavond een beslissing hierover nemen. Siegers ziet die met vertrouwen tegemoet. "We hebben eindelijk een wethouder die serieus naar ons luistert en er serieus werk van maakt. Hiervoor is nooit echt werk gemaakt van de situatie", zegt hij daarover.

Wel laat hij weten dat de actiegroep nog bedenkingen bij het plan heeft. "Een knip in het midden van het dorp bleek te duur. Wij hebben gevraagd of er ook onderzoek gedaan kon worden naar een goedkopere knip, bijvoorbeeld een obstakel die alleen in de spits gesloten is of die pas na een minuut wachten één auto doorlaat. Dat is niet onderzocht. Ook wordt er geen concrete oplossing geboden tegen het vele zware verkeer. Dat vinden wij echte missers, maar het valt of staat bij het rijgedrag van de automobilisten."