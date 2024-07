Problemen brug Halfweg nog steeds niet verholpen, aannemer 'staat voor raadsel'

De storingen waren het gevolg van een kromgetrokken tandheugelstang, zo liet een woordvoerder van de gemeente eerdere deze week aan NH weten. Met die stang wordt het brugdek omhooggetrokken. Waardoor de stang is kromgetrokken is niet bekend.

De brug werd begin dit jaar gerenoveerd: onder meer het verouderde brugdek werd toen uitgehesen en kreeg op het terrein van Sugar City een grondige opknapbeurt. In maart werd het brugdek teruggeplaatst, maar snel daarna bleek dat er betonrot in de brug was gevonden.