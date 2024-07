Voor auteur en muzikant Auke Hulst zijn The Beatles het enige echte wereldwonder

Als jochies op het platteland van Groningen in de jaren 80 hadden de broertjes Hulst al een keer een bandje samen met een vriendje. Ze noemden zichzelf de Zwikkies, maakten punkmuziek en schopten overal tegenaan. "Liedjes over hoerenlopen, drugs en vooral dat alles kapot moest", lacht Auke. Tegenwoordig maken ze met Hulst als brave mannen van 50 beschaafde popliedjes met een hoog literair gehalte.

Dat is niet gek, want Auke is succesvol romanschrijver en Hans journalist. De plaat Broederband is ook uitgebracht met een bijbehorend boek. Liedjes met een verhaal die luisteraar en lezer meenemen van oude liefdes die teloor gingen naar de burgeroorlog in Myanmar. Van de ontwrichting van de corona-jaren naar een bar in Montana. Van een toekomstig dystopia naar de jeugd op het Groninger platteland.

Auke en Hans groeiden op in het gehucht Denemarken in Groningen. Hun vader stierf op zeer jonge leeftijd en hun moeder was niet echt als opvoeder in de wieg gelegd en zwierf het liefst overal en nergens rond. "Het was een chaotische jeugd waarin we met onze zussen vaak alleen in huis leefden. Voordeel was dat we ook heel veel vrijheid hadden", vertelt Auke. Hij schreef er eerder het boek Kinderen van het Ruige land over.